Самара, , 10:27 — REGNUM Абсолютный минимум температуры воздуха за последние 10 лет был перекрыт в Самарской области. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

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Сообщается, что 17 февраля на метеостанции Аглос была зафиксирована температура воздуха минус 29 °C. Это на 1,5 °С ниже температуры 2011 года (-27.5 °С).

По информации ведомства, ночью 18 февраля по области столбик термометра может упасть до отметки минус 33 °C.

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