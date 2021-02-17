Ханты-Мансийск, , 09:52 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 135 случаев.

На 17 февраля основные очаги заражения зафиксированы в 19 муниципалитетах: Сургут — 29 случаев; Нижневартовск — 17; Кондинский район — 12; Нягань и Югорск — по 10; Югорск — 10; Ханты-Мансийск — 9; Советский район — 8.

С начала пандемии на 17 февраля в Югре зарегистрирован 50 091 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 47 669 человек, скончались 715 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).