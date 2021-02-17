Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Релиз массовой многопользовательской ролевой игры (MMORPG) New World от Amazon снова перенесли. Об этом 16 февраля сообщило издание Eurogamer.

Разработчики заверяют, что New World выйдет 31 августа 2021 года. Ранее они обещали, что релиз точно состоится весной 2021 года.

Напомним, New World — это MMORPG, в которой большой акцент делается на взаимодействии с окружающим миром и создании различных предметов. Разработкой проекта занимается студия Amazon Game Studios.

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