Челябинск, , 09:50 — REGNUM В Челябинской области на лечении находятся 5916 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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За последние сутки по выздоровлению были выписаны 346 граждан. Всего с начала пандемии в регионе поправились 41 842 человека.

Отметим, в пиковые периоды число находящихся на лечении ковид-пациентов превышало 12 тыс. Однако в январе и феврале отмечается устойчивое снижение этого количества.