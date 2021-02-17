Саратов, , 09:54 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 17 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 197 человек, за сутки инфицированы 224 жителя. Накануне заболел 221 человек. Выздоровели с начала пандемии 42 145 пациентов или 89,3%, за сутки — 257 человек. Всего скончались 609 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявили 105 новых заболевших, в Энгельсском районе — 27, 21 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан старше 60 лет — 75 пациентов, 46 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 38 человек — в возрасте от 40 до 49 лет, 30 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 11 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 153 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,8 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, правительство Саратовской области в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией намерено продолжать снимать введенные ранее ограничения. По словам губернатора Валерия Радаева, в планах — продление времени работы предприятий общепита и дальнейшее повышение наполняемости зрительных залов.

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