Киев, , 09:52 — REGNUM За минувшие стуки на Украине выявили 4286 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 17 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 2330 человек, 147 пациентов скончались из-за осложнений болезни COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — 646 и 386 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 280 904 случая заражения, из них 24 689 случаев завершились гибелью пациента.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Украина, отказавшись от российской вакцины против COVID-19, осталась «у разбитого корыта».

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