Москва, , 10:13 — REGNUM Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев признан виновным в растрате. Соответствующее решение было оглашено 17 февраля в Замоскворецком районном суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Суд установил, что Ишаев, используя служебное положение, совершил растрату в особо крупном размере», — сказала председательствующая.

Также суд признал виновным и второго фигуранта дела — Геннадия Кондратова.

Как установил суд, Ишаев в период с 2014 по 2019 год обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. Директором местного отделения «Роснефти» был Кондратов.

Во время прений сторон гособвинитель запросил для Ишаева наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в 900 тыс. рублей. Для Кондратова, ранее признавшего свою вину во время судебного процесса, прокурор попросил четыре года колонии и штраф в полмиллиона рублей.

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