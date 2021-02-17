Ставрополь, , 09:46 — REGNUM В Ставропольском крае продолжатся выплаты детям войны. Этой мерой поддержки будут охвачены в 2021 году около 137 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров 16 февраля в ходе прямого эфира с жителями Ставрополья.

По словам главы края, денежные средства на эти цели в бюджете заложены. Выплаты запланированы на март 2021 года.

Напомним, Ставропольский край является единственным субъектом СКФО, в котором принят закон «О детях войны». Подписанным в 2018 году документом предусматривается выплата денежной поддержки гражданам России, проживающим на Ставрополье, которые родились в СССР и не достигли совершеннолетия на 3 сентября 1945 года. Сумма выплаты в 2020 году составляла 5 тыс. рублей. Её получили около 146 тыс. детей войны.

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