Ульяновск, , 09:46 — REGNUM В Ульяновской области утвержден трёхлетний план по восстановлению экономики. Он предполагает структурные изменения в экономике региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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План восстановления экономики содержит 160 антикризисных мероприятий и рассчитан на 2021−2023 годы. Власти полагают, что его реализация позволит выйти на устойчивую «траекторию экономического роста, обеспечить достижение национальных целей», улучшить благосостояние и доходы населения.

Уточняется, что в комплексный план включены, к примеру, мероприятия по запуску нового инвестиционного цикла, развитию предпринимательства, восстановлению занятости и развитию пострадавших отраслей, повышению производительности труда, наращиванию экспорта и поддержке импортозамещения.

По словам первого вице-премьера Ульяновской области Марины Алексеевой, расходы на реализацию плана оцениваются в 82,9 млрд рублей, в том числе 13,7 млрд рублей регион планирует получить из федерального бюджета, 13,5 млрд рублей предусмотрено в областной казне. Основной объём финансирования (54,2 млрд рублей) составят внебюджетные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство промышленности и торговли России поддержит Ульяновскую область в реализации промышленных проектов и расширении производств. Соответствующие договорённости достигнуты на встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Было отмечено, что в пандемию ульяновские предприятия получили «колоссальную поддержку», размер выделенных средств превысил 8,5 млрд рублей.

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