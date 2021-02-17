Оренбург, , 09:43 — REGNUM В школах Оренбургской области выявлены нарушения в организации питания учеников. Вместо полноценных обедах школьникам предоставляли завтраками, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в январе 2021 года выявлено, что в 19 муниципальных образованиях, в том числе в Оренбурге, образовательные организации в нарушение указанных норм санитарно-эпидемиологического законодательства, без учета режима обучения предоставляли учащимся 1−4-х классов второй смены завтрак вместо полноценного обеда. В ходе проверки выяснилось, что дети, нуждающиеся в лечебном питании, им не обеспечивались.

Среди нарушений также названы отсутствие документов о качестве продовольствия, товарно-транспортных накладных, сроки реализации готовых блюд, игнорирование режима хранения продуктов.

В адрес директоров школ внесены представления. Ряд руководителей привлекается к административной ответственности. В 30 образовательных организациях нарушения устранены.

Напомним, в школах ученикам начальных классов должны предоставлять бесплатное горячее питание. Если пребывание к школе длится более шести часов, то ребенок должен получать двухразовое питание.

Добавим, в Оренбуржье бесплатным горячим питанием обеспечены около 107 тыс. учеников начального звена.

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