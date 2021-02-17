Москва, , 10:07 — REGNUM В Замоскворецком районном суде Москвы началось оглашение приговора по делу экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом 17 февраля передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Ишаев обвиняется в растрате в период своего пребывания на посту вице-президента ПАО «Роснефть». Согласно обвинительному заключению, с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. Директором местного отделения Роснефти был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря признал свою вину. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.

Ранее во время прения сторон обвинение запросило для Ишаева семь лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей, а для Кондратова — четыре года и штраф в полмиллиона рублей.