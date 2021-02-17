Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания регионального оперштаба призвал глав муниципальных образований подготовиться к аномальному снегопаду.

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"По сообщению Гидрометцентра, в ближайшие сутки мы ожидаем большой снег. По некоторой информации, речь идёт примерно о 30 мм осадков. Это немало, потому что аналогичная ситуация была в 2014 году. Помните напряжение, которое было в Ростове? Приведите все службы в состояние готовности. Посмотрите ваши возможности и возможности предприятий и организаций, расположенных на территории. Прошу вас подготовиться, и все дежурные группы должны быть в состоянии готовности в постоянном режиме», — поручил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 29 января 2014 года в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков, что привело не только к транспортному коллапсу. Из-за снегопада областной центр утопал в мусоре, ситуация с продовольствием вышла из-под контроля. Чиновники оказались не готовы к обеспечению жителей продуктами первой необходимости.

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