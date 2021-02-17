Москва, , 09:36 — REGNUM Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев прибыл в Замоскворецкий районный суд Москвы на оглашение приговора по делу о мошенничестве, где он проходит в качестве одного из обвиняемых, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

От каких-либо комментариев бывший глава Хабаровского края отказался и быстро проследовал в зал суда. Ранее, на прениях сторон, он заявлял, что уголовное преследование в отношении его является сфабрикованным.

Как сообщало ИА REGNUM, Ишаева обвиняют в растрате в период его пребывания на посту вице-президента ПАО «Роснефть». По версии следствия, с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. При этом директором отделения был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.

Ранее во время прений сторон обвинение запросила для Ишаева семь лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей, а для Кондратова — четыре года и штраф в полмиллиона рублей.

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