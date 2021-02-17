Краснодар, , 09:31 — REGNUM Более 200 пунктов обогрева развёрнуто для водителей вдоль региональных трасс в Краснодарском крае, сообщили 17 февраля в пресс-службе администрации региона.

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В передвижных и стационарных объектах водители смогут переждать непогоду. Пункты обогрева МЧС развернуло и на федеральных трассах

Непогода бушует на территории Краснодарского края с 14 февраля. В ночь на 17 февраля температура воздуха понизилась до аномальных — 11 градусов, сильные морозы ожидаются и в последующие дни. За последние сутки на территории края выпало от 1 до 75 см снега. В Апшеронском районе действует режим повышенной готовности. В расчистке краевых трасс участвует около 500 единиц спецтехники, на улично-дорожной сети в муниципалитетах работает свыше 1,7 тыс. единиц техники использовано более 5,1 тыс. тонн противогололедной смеси. Снег.

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