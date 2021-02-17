Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве с апреля 2020 года доноры сдали уже 10 тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

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За десять месяцев донорами антител стали 13 тысяч москвичей, переболевшие и выздоровевшие от новой коронавирусной инфекции. Донорами плазмы могут люди в возрасте 18−55 лет весом более 50 кг.

Медики подчеркивают, что переливание плазмы — это наиболее эффективный метод лечения COVID-19 за счет специфических антител, которые содержит плазма. Они помогают нейтрализовать вирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Москве на 82% увеличилось количество доноров плазмы крови с антителами к COVID-19.

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