Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM В Екатеринбурге началась проверка по факту пожара, унесшего жизни двух человек. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Обстоятельства произошедшего выясняются во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС. Известно, что на жилой дом огонь перекинулся с одной из надворных построек. Находившиеся внутри люди отравились продуктами горения.

Глава пресс-службы областного глава МВД России Валерий Горелых пояснил журналистам, что погибли хозяин дома 1962 года рождения, работавший охранником, и пока неустановленная женщина. Среди версий произошедшего рассматриваются замыкание электропроводки, поджог и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью на улице Красноуфимской. Его площадь составила 120 кв. метров.

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