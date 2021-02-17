Варшава, , 09:29 — REGNUM Директор крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Польши PKN Orlen Даниэль Обайтек получил награду «Человек года — 2020» по версии еженедельника Sieci. Журналисты издания сообщают, что выбор был сделан в ходе прямого голосования читателей.

Даниэль Обайтек Szczecinianka00

«Мы абсолютно понимаем выбор читателей. Даниэль Обайтек укрепляет силу нашей страны. Он эффективно развивает большой нефтеперерабатывающий концерн, который поможет Польше как можно легче перенести глобальные вызовы. Он строит архитектуру польской свободы», — прокомментировали в издании награждение Обайтека.

Даниэль Обайтек поблагодарил издание за награду, при этом отметив, что её заслуживает «не только он, а все, с кем он работает, потому что без помощи этих людей у него бы ничего не получилось».

PKN Orlen является крупнейшей компанией в Центральной Европе и входит в престижные мировые рейтинги, такие как Fortune Global 500, Platts TOP250 и Thompson Reuters.