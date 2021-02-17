Апшеронский район, Краснодарский край, , 09:28 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, введенный 16 февраля в Апшеронском районе Краснодарского края из-за непогоды, был отменен в тот же день. Об этом сообщили в администрации района.

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«В связи с отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация», распоряжение администрации муниципального образования Апшеронский район от 16 февраля 2021 года № 44-р «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования Апшеронский район» было отменено. Соответствующее распоряжение размещено на сайте администрации муниципального образования Апшеронский район», — говорится на странице администрации района в instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении режима чрезвычайной ситуации в Апшеронском районе власти объявили 16 февраля, причиной стали обильные снегопады.

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