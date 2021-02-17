Оса, Пермский край, , 09:26 — REGNUM В двух деревнях Осинского городского округа Пермского края до сих пор отсутствует централизованное водоснабжение, в связи с чем прокуратура подала иск в суд и потребовала, чтобы местные чиновники приняли меры по организации водоснабжения населения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что органом местного самоуправления не решался вопрос об организации централизованного водоснабжения деревень Бархатова и Козлова. При этом также не принимались меры по подвозу воды в необходимом количестве для бытовых нужд населения.

Суд обязал осинских чиновников в течение шести месяцев организовывать водоснабжения населенных пунктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители села Малое Савино Еловского муниципального района из-за отсутствия централизованного электроснабжения вынуждены пользоваться бензогенераторами.

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