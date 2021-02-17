Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 126 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 120 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 66 лет, 79 лет и женщины в возрасте 65 лет, 70 лет, 76 лет, 81 год. Всего в регионе умерли 1352 человека, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации — 107 человек, на ИВЛ — 20 пациентов».

Всего, по данным на утро сегодня, 17 февраля, в регионе выявлено 34 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1924 детей; 32 061 пациент выписан с выздоровлением (+79 за сутки).