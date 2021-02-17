Ульяновск, , 09:22 — REGNUM Ульяновской области выделяются дополнительные межбюджетные трансферты на финансирование медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Средства для 47 регионов выделены из резервного фонда федерального правительства. Речь идёт о 25,4 млрд рублей, которые будут направлены на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования.

В условиях пандемии коронавируса дополнительную поддержку получат 12 субъектов Поволжья, в том числе Ульяновская область. В регион будет направлено 129 393,5 тыс. рублей межбюджетных трансфертов. Отметим, что это минимальный объём средств по сравнению с другими регионами ПФО в рамках данного распределения .

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии в регионе проведено 669 640 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, по итогам которых подтверждено 46 401 случай заражения коронавирусом. Вылечились 42 888 человек (92,68%), скончался 721 пациент с коронавирусом.