Турочакский район, Алтай, , 09:20 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся шесть детей.

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«Коронавирус подтвердился у восьми жителей Турочакского района, у семи жителей города Горно-Алтайска, у семи жителей Майминского района, у пяти жителей Усть-Канского района, у четырёх жителей Чойского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Улаганского района, у двух жителей Шебалинского района, у одного жителя Усть-Коксинского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 15 992 случая заболевания, из них 5214 зарегистрированы в Горно-Алтайске. Выздоровели за сутки 59 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус побороли 15 469 человек.

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