Москва, , 09:18 — REGNUM Подавляющее большинство работодателей в России не премируют своих сотрудников по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого рекрутинговым агентством Superjob.

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Так, материальные поощрения к этим праздникам не получают сотрудники почти 80% компаний в России. При этом премии для своих работников к 8 марта и 23 февраля предусматривают только 14% работодателей, пишет ТАСС. Отмечается, что на премии особенно щедры компании сферы IT и телекоммуникаций.

Чаще премии своим сотрудникам выделяет малый бизнес (18% компаний выделяют премии к 23 февраля и 21% — к 8 Марта), а компании с численностью от 100 до 1 тыс. человек чаще готовят подарки (46% и 49% соответственно).

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Добавим, что участие в опросе, который проводился в 184 российских городах с 1 по 12 февраля, приняла участие 1 тыс. менеджеров по персоналу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос показал, что самыми необычными подарками на 23 февраля для мужчина являются автомобиль, велосипед, парашют, портрет, бочка бензина, календарь с фото, стихотворение, весы, глобус, гараж. Для женщин самыми желанными подарками являются ювелирные украшения или косметика.

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