Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Мировому сообществу следует предпринять быстрые и эффективные действия, чтобы остановить вспышку лихорадки Эбола в Африке, считают власти США. С соответствующим заявлением выступила 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она указала на транснациональную угрозу здоровью людей, которую несут инфекционные заболевания. Лихорадка Эбола одновременно появилась в Центральной и Западной Африке, пока в мире продолжается пандемия коронавируса.

Мировому сообществу следует сделать всё возможное, чтобы быстро, эффективно и с использованием соответствующих ресурсов отреагировать на вспышки Эболы. Их нужно остановить до того, как они перерастут в крупномасштабные эпидемии, подчеркнула Псаки.

Администрация США будет работать с руководством стран, где произошли вспышки, а также со Всемирной организацией здравоохранения, Африканским союзом и Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля четверых заразившихся лихорадкой Эбола выявили на востоке Демократической Республики Конго. В середине месяца о вспышке этого заболевания объявили власти Гвинеи.

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