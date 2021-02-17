Москва, , 09:17 — REGNUM Московские амбулаторные КТ-центры, организованные на базе городских поликлиник, с начала пандемии коронавируса провели почти полмиллиона исследований, сообщается на портале мэра столицы.

Центры компьютерной томографии проводят высокоточную диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Также в КТ-центрах можно сдать анализ крови и анализы на коронавирус и снять электрокардиограмму. В настоящее время в Москве работают 33 амбулаторных КТ-центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на базе городских поликлиник открылось 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ.

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