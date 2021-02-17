Чебоксары, , 09:12 — REGNUM Чувашия получит дополнительные федеральные средства на финансирование больниц в условиях пандемии коронавируса. Республике по сравнению с другими регионами Поволжья выделена рекордная сумма. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Выделенные из резервного фонда правительства России средства будут направлены на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Всего распределено 25,4 млрд рублей, их получат 47 регионов.

В число получателей межбюджетных трансфертов вошли 12 регионов Поволжья. Из них рекордную сумму получит Чувашия — 1 509 508,4 тыс. рублей.

Отмечается, что в условиях пандемии коронавируса остаётся высокой нагрузка на систему здравоохранения, что требует дополнительных расходов, не предусмотренных в бюджетах территориальных фондов ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 20 726 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 18 938 человек (90,4%), скончались 822 пациента.

Для иммунизации населения Чувашия получила свыше 27 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Читайте развитие сюжета: Два региона Поволжья остались без допсредств на финансирование больниц