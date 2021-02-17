Баку, , 09:18 — REGNUM В Баку на 19 февраля запланирована трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии Джейхуна Байрамова, Мевлюта Чавушоглу и Давида Залкалиани. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, визит Чавушоглу в Азербайджан ожидается 18 февраля. Он проведет встречи с первыми лицами государства. Прибытие Залкалиани запланировано на 19 февраля.

Сообщается, что кроме трёхсторонней встречи запланированы переговоры Залкалиани в формате один на один с Чавушоглу, а также с Байрамовым. Инициатором мероприятия выступает турецкая сторона.

Стоит отметить, что формат трёхсторонних встреч глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии начался в 2012 году. Такие мероприятия проходят по очереди в каждой из стран. Основными темами для разговоров были вопросы экономического сотрудничества.