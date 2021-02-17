Канберра, , 09:08 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Австралии было выявлено пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 28 905.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Австралии на данный момент составляет 909.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 26 128 пациентов.

Отметим, днем ранее в Австралии за сутки не было выявлено новых заразившихся коронавирусной инфекцией.