Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Гражданке РФ Богдане Осиповой, осуждённой в США за похищение своего ребёнка, суд разрешил временно не выполнять два из шести пунктов дополнительных условий её освобождения. Ходатайство российской гражданки было частично удовлетворено судебной инстанцией США на заседании во вторник, 16 февраля.

Читайте также: Суд в США убрал запрет Богдане Осиповой на общение с детьми

Речь идёт об установленном федеральным судом в штате Канзас 8 февраля требовании «вернуть детей в США и в полной мере содействовать этому», пишет ТАСС. Согласно второму пункту, Осипова должна представить суду доказательства того, что она в течение 45 дней после вынесения вердикта «предприняла добросовестные попытки» для возвращения детей в США.

Ранее Осипова подала новое ходатайство в апелляционный суд десятого округа в США с просьбой на время разбирательства не требовать от неё выполнять условия её освобождения, так как сделать она этого не может, а отведенный на это срок истекает 22 февраля.

Также по теме: В США суд приговорил гражданку РФ Осипову к уже отбытому сроку

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Федеральный суд Соединённых Штатов повторно приговорил гражданку России Богдану Осипову (Мобли) к уже отбытому сроку по делу о похищении собственных детей. Судья также удовлетворил предложение прокуроров обязать Осипову просить об отмене её опеки над детьми в России и «потребовать от российских властей разрешить детям выехать в США».

Ранее Осипова отбыла трёхлетнее заключение по обвинению в похищении своего ребёнка и вывозе его из США. В ноябре 2020 года она вышла из тюрьмы.