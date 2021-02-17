Нальчик, , 09:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошла массовая драка, участниками которой стали несколько молодых людей из республики и из соседнего региона. По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве, все её участники задержаны, сообщили 17 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент случился в ночь на 16 февраля. В дежурную часть МВД по городу Нальчику поступил звонок о том, что на улице Ахохова у караоке-бара несколько человек учинили драку. Полицейские, прибывшие на место, прекратили конфликт и задержали двоих жителей Урванского района и пятерых жителей соседней республики (какой именно, не уточнено).

Младшему из них было 19 лет, старшему — 26 лет. Как установлено, конфликт произошел на бытовой почве. От прохождения судебно-медицинской экспертизы участники драки отказались. В настоящее время по делу ведутся разбирательства.

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