Бразилиа, , 09:10 — REGNUM Столицы бразильских штатов Баия и Мату-Гросу, Салвадор и Куяба из-за нехватки препаратов приостановили проведение вакцинации от COVID-19. Об этом 17 февраля сообщает телеканал Globo.

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По информации источника, до момента, пока в данных городах не будет получена новая партия препарата, в них не будут ставить его тем, кто еще не привит от COVID-19. При этом те, кто уже поставил себе первую прививку, смогут получить вторую дозу в срок.

Отмечается, что подобная же ситуация имеет место в Рио-де-Жанейро, где городские власти 15 февраля объявили о приостановке вакцинации с 17 февраля. Также в Куритибе (штат Парана) могут перестать делать прививки 19 февраля, во Флорианополисе (штат Санта-Катарина) препарат «может закончиться в ближайшие дни», а в Форталезе (штат Сеара) вакцины от COVID-19 хватит на четыре дня.

При этом, по данным Globo, федеральный центр возобновит поставки данного препарата в регионы не раньше следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от COVID-19 началась в Бразилии с 18 января. В настоящее время в стране используются препараты китайской компании Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.