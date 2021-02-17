Пермь, , 09:15 — REGNUM Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу о гибели людей в пермском мини-отеле «Карамель». Материалы в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает надзорное ведомство.

На скамье подсудимых окажутся инспектор отделения надзорной деятельности по Индустриальному району Перми Главного управления МЧС по Пермскому краю, а также два должностных лица эксплуатационной службы ООО «Пермская сетевая компания» и пермской управляющей компании «Профи-Дом». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в причинение смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и халатности.

По версии следствия, из-за недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей и непринятия обвиняемыми необходимых мер по предотвращению аварии в системе теплоснабжения Перми, а инспектором госпожнадзора достаточных мер по пресечению нарушений законодательства, регулирующего гостиничную деятельность, в ночь на 20 января 2020 года произошел прорыв трубы теплоснабжения, кипятком затопило подвал дома, где располагалась мини-гостиница. В результате пять постояльцев хостела, среди которых маленький ребенок, погибли. Еще трое граждан поучили ожоги.

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