Пермь, , 08:46 — REGNUM В Перми из-за жалоб горожан на запах закрыли кафе японской кухни, сообщает пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, на предприятии общепита отсутствовала вытяжная вентиляция, оборудованная в соответствии с нормами СанПин. Нарушение выявили специалисты Роспотребнадзора, которые провели проверку по жалобам жильцов дома по ул. Нейвинская. Из-за отсутствия в кафе системы приточно-вытяжной механической вентиляции запахи проникали в жилые помещения и ухудшали условия проживания людей.

Решением суда юрлицо признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений и привлечено к административной ответственности. Кафе закрыли на 60 суток.