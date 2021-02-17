Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Уже к концу июля 2021 года каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом в ходе встречи с общественностью в Милуоки в штате Висконсин заявил президент Соединённых Штатов Джозеф Байден. Об этом 17 февраля сообщает The Guardian.

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Глава государства пообещал, что к этому времени в стране будет достаточное количество вакцины. Речь идёт о более чем 600 миллионах доз вакцины. При этом он подчеркнул, что учителя должны будут получить прививки от COVID-19 в первую очередь. Он также пообещал, что большинство начальных школ вновь откроются к концу его первых 100 дней пребывания на посту президента США.

«К концу июля у нас будет 600 миллионов доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца», — заявил Байден.

При этом он подчеркнул, что указанный им срок касается только доступности вакцин, но не количества сделанных прививок.

Американский лидер также дал «робкую, но обнадёживающую оценку» того, когда жизнь в США может начать возвращаться в прежнее русло, отмечает издание. По его прогнозам, это произойдёт не раньше конца 2021 года.

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«К следующему Рождеству, даст Бог, мы окажемся в совершенно иных условиях, чем сегодня», — добавил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в стране распределено более 55 млн доз вакцины от коронавируса. Это составляет примерно 72% от выделенных государством 71 657 975 доз. Более 39,7 млн граждан США уже получили как минимум одну дозу вакцины, и около 15 млн человек были вакцинированы полностью.

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