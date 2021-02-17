Вашингтон, 17 февраля 2021, 08:42 — REGNUM Уже к концу июля 2021 года каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом в ходе встречи с общественностью в Милуоки в штате Висконсин заявил президент Соединённых Штатов Джозеф Байден. Об этом 17 февраля сообщает The Guardian.
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Глава государства пообещал, что к этому времени в стране будет достаточное количество вакцины. Речь идёт о более чем 600 миллионах доз вакцины. При этом он подчеркнул, что учителя должны будут получить прививки от COVID-19 в первую очередь. Он также пообещал, что большинство начальных школ вновь откроются к концу его первых 100 дней пребывания на посту президента США.
При этом он подчеркнул, что указанный им срок касается только доступности вакцин, но не количества сделанных прививок.
Американский лидер также дал «робкую, но обнадёживающую оценку» того, когда жизнь в США может начать возвращаться в прежнее русло, отмечает издание. По его прогнозам, это произойдёт не раньше конца 2021 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в стране распределено более 55 млн доз вакцины от коронавируса. Это составляет примерно 72% от выделенных государством 71 657 975 доз. Более 39,7 млн граждан США уже получили как минимум одну дозу вакцины, и около 15 млн человек были вакцинированы полностью.
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