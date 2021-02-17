Москва, , 08:37 — REGNUM На портале правительства Москвы открыт набор учащихся школ в более чем 37 тысяч различных кружков и секций, сообщается на портале градоначальника.

Портале mos.ru школьники могут выбрать интересных для них кружок или секцию вблизи от дома. Для записи доступны 35 тематических разделов: «Музыка», «Туризм», «Спорт» и др.

В 2020—2021 учебном году поступило более 960 тысяч онлайн-заявок для зачисления в кружки и секции. Самыми популярными стали занятия по лингвистике, математике, изучению русского языка и литературы.

Как сообщает ИА REGNUM, с момента появления на mos.ru (с 2012 года) услуги «Запись в кружки и секции» жители Москвы воспользовались ею более 7,2 млн раз.

Читайте также: В мэрии Москвы рассказали, как будут работать школьные кружки и секции