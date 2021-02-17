Петропавловск-Камчатский, , 08:42 — REGNUM Минометные расчеты морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России с целью профилактики обстреляли 200 гектаров горных склонов в лавиноопасных районах полуострова Камчатка. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ТОФ.

«Расчет 120-мм миномета «Сани», действуя в районе автодороги поселок Термальный — перевал Вилючинский, использовал около 30 мин с целью вызвать управляемый сход снежных масс со склонов вулкана Вилючинский на участках, превышающих 200 гектаров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что профилактические обстрелы были проведены после согласования с Камчатским региональным противолавинным центром и необходимы для того, чтобы контролировать сход лавин, и обеспечить безопасность местных жителей, и элементов энергетической системы полуострова.

«По итогам совместной работы было установлено, что снежный покров на склонах вулкана стабилен и в настоящий момент не представляет большой опасности», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине, в Смирныховском, районе продолжаются поиски пропавшего в метель грейдера с водителем 1981 года рождения.