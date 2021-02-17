Москва, , 08:33 — REGNUM Наиболее раздражающими попутчиками российские туристы назвали тех, от кого дурно пахнет (27% опрошенных), и тех, кто во время поездки находится в состоянии алкогольного опьянения (21%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Также 16% респондентов считают неприятными попутчиков, которые в дороге смотрят видео или слушают музыку без наушников. Среди других раздражающих категорией опрошенные выделили любителей поскандалить, обладателей громких голосов и пассажиров с детьми, пишет RT.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристаёт с разговорами (5%)», — говорится в исследовании.

Отмечается, что всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, 17,3% туристов в 2020 году потратили на отдых в России 30−40 тыс. рублей на человека. Ещё 16,8% респондентов потратили 20−30 тыс. рублей на каждого отдыхающего, менее 20 тыс. рублей потратили 16,3% граждан.

Отметим, ищут информацию о предстоящей поездке через интернет большинство российских туристов (61%).

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