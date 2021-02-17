Чусовой, Пермский край, , 08:33 — REGNUM В Пермском крае по факту гибели туристки из Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 13 февраля 38-летняя женщина упала в ущелье глубиной около 30 метров. Спасатели извлекли туристку со дна ущелья, но по дороге в медучреждение она скончалась.

Известно, что женщина прибыла в посёлок Усьва в составе туристической группы, в которую входили 18 человек. Поездка была организована тюменским туристическим клубом. Утром 13 февраля 2021 года группа в сопровождении двух представителей клуба выдвинулись по маршруту восхождения «Усьвинские столбы». Следователи заявили, что туристы двигались по маршруту без специального оборудования.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц, оказавших данную туристическую услугу», — сказали в СУ СКР по региону.

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