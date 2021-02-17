Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM Следователи в Бурятии начали проверку информации о прекращении вывоза отходов из районов в связи с уходом подрядчиков от регионального оператора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, ранее информация об этом появилась в СМИ.

Вывоз мусора Government-nnov.ru

По данным журналистов, регоператор долгое время не оплачивал услуги подрядчиков, транспортировавших отходы в ряде районов. В результате мусор перестали вывозить, а в сёлах начали расти стихийные мусорные свалки. Как отмечается, это повлекло нарушение прав местных жителей.

В следствии увидели в этих событиях признаки халатности со стороны должностных лиц министерства природных ресурсов республики. В ходе проверки следователи намерены изучить полноту и своевременность исполнения чиновниками своих служебных обязанностей.

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