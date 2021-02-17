Рабочий посёлок Ныроб, Пермский край, , 08:23 — REGNUM В поселке Ныроб Пермского края проводится доследственная проверка по факту смертельного пожара в жилом доме. Жертвой ЧП стала 50-летняя женщина, еще два человека, в том числе ребенок, получили серьезные ожоги, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, мужчина (1973 года рождения), находясь в своей квартире вместе матерью и 12-летним сыном, во время эксплуатации газовой плиты поднёс спичку к конфорке, после чего произошло резкое воспламенение и возгорание кухни. Мужчина и находившийся рядом с ним сын получили ожоги, а женщина скончалась.

В настоящее время отец с ребенком находятся в больнице. Их состояние оценивается медиками как стабильное.

По версии следствия, воспламенение произошло в результате утечки газа из бытового газового баллона, расположенного в квартире. «В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию организации, специализирующейся на оказании услуг по обслуживанию газового оборудования», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.