Пенза, , 08:23 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 17 февраля достигло 418 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — две женщины и один мужчина. Возраст погибших — 63, 73 и 81 год. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензу 16 февраля поступила шестая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», наболее известная как «Спутник V», в количестве 8,1 тыс. доз, первого и второго компонента.

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