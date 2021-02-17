Пермь, , 08:15 — REGNUM В Перми представили проект наземного метро или железнодорожных диаметров, который подготовлен Пермской пригородной компанией, сообщают СМИ.

Схема включает четыре линии: Краснокамск — Голованово, Закамск — Пермь-II с возможным продлением в сторону Бахаревки, а также Оверята — Левшино и центральное кольцо, информирует издание Business Class.

Предполагается, что маршрут «Краснокамск — Голованово» пройдет через Мысы, Пермь-Сортировочная и Пермь-2. Его протяженность составит 57,7 километров. На этом пути будут курсировать скоростные поезда «Ласточка».

Второй маршрут планируется проложить от Закамска до Технологического института через Пермь-2. Для этого, в районе станции Курья необходимо построить соединительную скобу, а также обустроить дополнительные остановки.

Третий диаметр соединит Оверята и Левшино через станции Курья, комплекс ППИ и Город Сердца. Для запуска кольцевой ветки необходимо построить дополнительное соединение.

Как отмечает Business Class, препятствием для реализации проекта сейчас является нефункционирующий перегон Пермь II — Пермь I. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что без кольцевого движения реализовать проект пермского наземного метро не получится. Регион надеется, что инициативу строительства метро в Перми поддержит федеральный центр.

Напомним, ранее в столице Прикамья обсуждали вариант воздушного метро — на базе канатных дорог.

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