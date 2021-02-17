Уфа, , 08:16 — REGNUM Выступая на оперативном совещании в правительстве, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что принято принципиальное решение об объединении двух крупных республиканских вузов — Башкирского госуниверситета (БашГУ), который в республике часто называют «классическим» и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), который считается одним из сильнейших вузов в стране по своему профилю. Ранее руководство республики заявляло о задаче создания в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Грядущее объединение двух университетов должно стать одним из первых шагов в этом направлении.

Башкирский государственный университет FlankerFF

Бесспорные плюсы и вредные минусы

В отличии от ряда соседних регионов, Башкирия при предыдущих руководителях не смогла попасть в программу создания «федеральных университетов». Один из крупнейших регионов страны остался без учебного заведения, которое могло бы конкурировать с ведущими вузами России. Предшественник Хабирова Рустэм Хамитов ставил вопрос о необходимости создания такого вуза, но дело так и не сдвинулось с «мёртвой точки». Сегодня Радий Хабиров вновь актуализировал этот вопрос, но в силу того, что проект создания «федеральных университетов» уже свёрнут, был выбран вариант создания научно-образовательного центра, который амбициозно объявлен институтом мирового уровня. Создавать НОЦ, вероятно, будут на базе уже существующих в Уфе вузов путём их объединения.

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) Марьин Д.А

Однако эксперты отмечают, что объединение приведёт не только к мобилизации лучших образовательных и научных кадров. Старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов отмечает:

«Объединение вузов — это, прежде всего, стресс для профессорско-преподавательского состава. Как правило, происходит его сокращение. Теряют свои позиции не только некоторые доценты и профессора, но и те, кто замещает должность заведующего кафедрой, декана, проректора, ректора. Соответственно, обычно наблюдаются конфликты. Для абитуриентов появление вместо нескольких вузов одного при сохранении прежнего в количества бюджетных мест роли не играет. Расстраиваются как правило студенты престижных вузов. Так как поступили с таким трудом в престижный вуз, а при объединении со слабыми вузами студенты с низкими баллами вдруг оказываются там же».

Политолог Алина Жестовская полагает, что «объединение государственных вузов, как и оптимизация любых оргструктур, питающихся из госбюджета, всегда имеет один бесспорный плюс — сокращение высшего менеджмента и затрат на его содержание».

Алина Жестовская «Остальные аспекты — качество образования, материальная база, преподавательский состав зависят уже как раз от этого высшего менеджмента. И здесь, объективно, как и в любой отрасли, жесточайший кризис, не позволяющий в каждый вуз или филиал подобрать толкового ректора. К минусам же я отнесу размывание профориентации. Мне всегда казалось сомнительным, когда в одном университете учат и актеров, и поваров, и юристов со строителями. Должна быть все же некая индивидуальная экосистема в подобных учреждениях».

По мнению директора ЭАЦ «Северо-Запад» Екатерины Колесниковой, объединение вузов может быть допустимо в случае, если они являются однопрофильными, либо у них идёт совпадение по основным направлениям (например, гуманитарные, технические, авиационные).

Екатерина Колесникова «Какая главная цель подобных слияний? Это оптимизация расходов на содержание. Но ведь важно понимать, что сферы науки и образования — это не заводское производство и не птицефабрика, здесь большое влияние оказывает именно разнообразие выбора научных школ, программ обучения, специфики преподавания и проч. Непрофильные вузы между собой объединять крайне вредно».

Мера объединения

Несмотря на серьёзный общественный резонанс, который вызвало решение региональных властей объединить БашГУ и УГНТУ, ситуация для Башкирии отнюдь не нова. Несколько лет назад в Уфе уже объединили нефтяной технический университет (УГНТУ) и академию экономики и сервиса (УГАЭС). При этом нефтяной вуз сохранил название и статус, а академия сервиса фактически была поглощена им, войдя в состав более сильного вуза как его структурное подразделение. Объединение тоже широко обсуждалось, но такого резонанса всё же не вызвало — слишком в разных «весовых категориях» были два вуза. Однако статус БашГУ и УГАТУ считается сопоставимым, что накладывает дополнительный отпечаток на весь процесс объединения. Вероятно, власти Башкирии видят в качестве примера для подражания Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), который представляет собой крупнейший в Поволжье научный и образовательный центр, аккумулировавший у себя лучшие педагогические и научные кадры Татарии.

Однако не всегда опыт объединения имел положительные последствия. Екатерина Колесникова отмечает, что в Самарской области объединение Самарского аэрокосмического университета и Аэрокосмического университета повлекло ряд негативных событий:

«Сильно пострадал Самарский госуниверситет, которого слили с Аэрокосмическим. Стоит отметить тот факт, что эту реформу интеллигенция, получившая гуманитарное образование в стенах университета, встретили грандиозными протестными уличными акциями и этот скандал весьма негативно отразился на политическом имидже возглавлявшего в то время Самарскую область губернатора Николая Меркушкина».

После слияния стала непонятна сама концепция нового вуза. Является ли он теперь классическим университетом или инженерно-техническим вузом?

«В официальных декларациях администрации университета он записан как классический. Но на самом деле в числе шести приоритетных направлений, которые защищали в Москве во время презентации нового, были только лишь инженерно-технические специальности, ни гуманитарных, ни естественно-научных среди них не было», — отмечает Екатерина Колесникова.

Сергей Таланов замечает, что объединение вузов — обычный процесс не только для России, но и для стран Запада, но, по его мнению, необходимо чувствовать меру:

«Считаю, что объединение вузов массово не должно происходить. Но в ряде исключительных случаев, если для этого есть основания, объединение вузов необходимо. Учитывая, что в ряде европейских стран наблюдается объединение вузов, можно предположить, что и в России тоже продолжится этот процесс. Главное — необходимо сохранить в областных центрах возможность получить медицинское, техническое, педагогическое образование. Либо в рамках обучения в вузах, либо в рамках получения образования на факультетах объединенного вуза».

Алина Жестовская подчёркивает, что о качестве вузов наглядно свидетельствует рейтинг, составленный на основании анкетирования крупнейших работодателей России и международных топ-листов.

«Согласно нему, лучшие вузы Поволжья — в Татарстане и в Нижнем Новгороде. Затем следуют Башкортостан и Самарская область. Оренбуржье, Пермь, Пенза. Вузы из остальных семи регионов в перечне вообще не фигурируют», — отмечает эксперт.

Объединение вузовских структур, безусловно, может способствовать концентрации лучших исследовательских и педагогических кадров, но, как мы видим, единого рецепта успешности таких процессов не существует. Многое будет зависеть от качества управления новыми университетскими структурами.