Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM Американский суд разрешил гражданке России Богдане Осиповой временно не добиваться возвращения её детей в Соединённые Штаты, смягчив таким образом ранее вынесенный приговор. Это следует из постановления, опубликованного 16 февраля в электронной базе данных апелляционного суда десятого округа в США.

В нём говорится, что женщине позволят не выполнять два из шести пунктов дополнительных условий её освобождения, в частности, вернуть или содействовать возвращению детей в США, если это будет в её силах, а также предоставить доказательства, что она предпринимала «добросовестные попытки» возвращения себе детей.

Подтвердить эти условия, предоставив доказательства выполнения условий, сторона обвинения должна до 26 февраля 2021 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский суд повторно осудил Осипову за похищение собственного ребёнка и вывоз его за пределы США. Сейчас её дети проживают в России, где вывоз их за границу запрещён судом.

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