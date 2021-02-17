Нур-Султан, , 08:01 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 796 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 204 055.

Также сообщается, что за этот же период в Казахстане от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2652.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 187 545 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 686 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.