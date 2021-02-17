Оренбург, , 07:58 — REGNUM Мэрия Оренбурга дала рекомендации школам по поводу графика учёбы в связи с предстоящим праздничным днем 23 февраля. Педагоги должны принять окончательное решение и в ближайшее время оповестить о нем школьников и их родителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Оренбургские школьники, которые занимаются пять дней в неделю, выйдут на уроки в субботу (20 февраля), а затем отправятся отдыхать на три дня в честь предстоящего праздника Дня защитника Отечества. Ученики среднего и старшего звена, обучающиеся шесть дней в неделю, дополнительно придут в школу или в воскресенье (21 февраля), или в понедельник (22 февраля).

«Мы даем только свои рекомендации. Каждое образовательное учреждение, в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком и производственным календарем рабочих и выходных дней, самостоятельно принимает решение об обучении школьников в предстоящие выходные дни. Какой день будет выбран учебным за субботу — воскресенье или понедельник — педагоги оповестят родителей на днях», — сказала начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.

Напомним, в России принято решение об отдыхе с 21 по 23 февраля. Трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля).