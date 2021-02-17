Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чувашию поступило ещё несколько тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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2400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» из новой партии пришли во флаконах по одной дозе. В минздраве поясняют, что такая дозировка удобна для мобильных пунктов вакцинации, куда пациенты обращаются без предварительной записи.

Вакцина передана на аптечную базу государственного унитарного предприятия «Фармация». В ближайшее время она будет распределена в больницы и прививочные пункты.

Всего Чувашия получила свыше 27 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Напомним, 16 февраля глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что на этой неделе в республике планируется «начать вакцинирование в торговых центрах».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 20 726 случаев заражения коронавирусом, вылечились 18 938 человек (90,4%), умерли 822 пациента.

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