Веллингтон, , 07:32 — REGNUM Власти Новой Зеландии намерены отменить режим карантина по коронавирусной инфекции в городе Окленде, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.

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Ранее в городе выявили три случая заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим власти Окленда объявили трехдневный карантин. Отметим, что именно в Окленде находятся обсерваторы, где соблюдают двухнедельный карантин прибывшие на территорию Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Новой Зеландии числится 49 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1984 случая заражения SARS-CoV-2.

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