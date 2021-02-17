Улан-Удэ, , 06:54 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 32 600. Об этом утром 17 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 17 231 случай заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 695 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 734 больных. На амбулаторном лечении находятся 1047 человек, наблюдается 95 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 30 124 (+169) человека.

В реанимации остаются 79 пациентов в тяжёлом состоянии (56 — старше 65 лет). В том числе 32 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (22 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 56,2% — из 1306 перепрофилированных коек занято 734.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям общепита в Бурятии могут разрешить работать до полуночи.

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