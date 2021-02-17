Хабаровск, , 06:00 — REGNUM В Хабаровском крае за неделю выявлено 1145 случаев заражения коронавирусом, это значительно меньше, чем в конце января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Новых инфицированных за последний день зарегистрировано 143, выздоровели — 165 пациентов, один скончался.

На 17 февраля в Хабаровском крае выдано 47 749 положительных тестов, 44 206 человек выздоровели, жертвой COVID-19 стал 271 пациент.

Всего на лечении находится 3272 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае больницы продолжают возвращаться к своей профильной деятельности. С 15 февраля ещё в трёх медучреждениях сократили коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19.